Disagi con l’Arst ad Arzachena: “Mio figlio lasciato per strada dall’autista”

Il figlio stava prendendo l’Arst dalla scuola di Arzachena.

Lasciato davanti alla scuola a 30 chilometri da casa perché l’abbonamento del bus era “smagnetizzato”. È il racconto di una mamma di un adolescente disabile di Olbia, che frequenta l’Alberghiero ad Arzachena, rimasto traumatizzato per la disavventura.

Sarebbe successo nel primo pomeriggio, quando il giovane doveva prendere il bus dell’Arst per tornare a Olbia da Arzachena, ma non è potuto salire sul mezzo. “Mio figlio, che soffre di disabilità – racconta la donna -, è rimasto traumatizzato per ciò che è successo ed è tutt’ora molto spaventato. Questo perché è rimasto solo ad attendere lontano da Olbia e ho dovuto chiamare qualcuno per venire a prenderlo, perché non ho la macchina. Nell’abbonamento di mio figlio c’è il nominativo e dunque sarebbe stato sufficiente fare una verifica se mio figlio è coperto dall’abbonamento”.

La mamma del ragazzino racconta di aver subito un’ingiustizia ed è per questo che ha voluto raccontare la vicenda e vuole anche prendere dei provvedimenti. “Vorrei denunciare il fatto perché è gravissimo – aggiunge la madre -, in quanto hanno abbandonato mio figlio minorenne e pure disabile”.

