Via Veronese, nuova rotatoria e piste ciclabili: verso l’abbattimento del vecchio ponte

I lavori del ponte di via Veronese a Olbia.

Vanno avanti i lavori di via Veronese a Olbia, che vedono già la realizzazione di una rotatoria. Nella strada, che è stata allargata, si intravede la pista ciclabile che va sul nuovo ponte, che sostituirà la vecchia strada, costruita su un ponte-tappo.

Il ponte sarà abbattuto prima dell’estate, come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, eliminando l’interruzione del canale Zozò. L’infrastruttura è una delle più pericolose a Olbia, a causa della sua scarsa altezza, e sarà una delle opere incongue a sparire dalla mappa della città. Il nuovo ponte di via Veronese è infatti molto più alto del ponte di Via Calvani e presenta due carreggiate, pista ciclabile, marciapiedi.

La vecchia strada non verrà eliminata per unire i due parchi, anche se è sicuro che Fausto Noce sarà ingrandito inglobando l’area della Forestale. Un tratto, infatti, è strategico per fa passare i mezzi di emergenza dentro il parco. Parte della carreggiata però diventerà una passerella ciclopedonale, che renderà l’area molto più bella, mentre in via Talete ci sarà una piazza rialzata.

