Schianto frontale sulla Sassari-Olbia, ci sono diversi feriti

Frontale sulla Sassari-Olbia tra Berchidda e Oschiri

Violento scontro frontale stamattina lungo la Sassari-Olbia, l’impatto è avvenuto nel tratto tra Berchidda e Oschiri. Per cause ancora da chiarire l’incidente è avvenuto nel tratto fra Berchidda e il ponte sul Riu Mannu, non lontano dalla Chiesa campestre di San Marco.

Secondo le prime informazioni sono cinque le persone rimaste ferite nell’incidente. Tra queste una è in gravi condizioni ed è intervenuto l’elisoccorso per portala in ospedale. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, la statale 597 “Di Logudoro” è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del chilometro 50. L’Anas comunica che il traffico viene deviato lungo la Statale392. Verso le 9.30 è stata riaperta una corsia della Sassari-Olbia, col senso unico alternato per entrambi i sensi di marcia.

