Riparte il collegamento estivo di Moby tra Genova e Olbia

Riparte il collegamento navale per Olbia.

Riparte il collegamento stagionale della Moby con Genova e Olbia, con la prima partenza dal 15 maggio prossimo. Le tratte con il porto della Liguria saranno eseguite da 4 traghetti, ovvero dai Moby Aki, Moby Wonder, Moby Drea e Moby Otta.

I collegamenti saranno attivi per tutta l’estate, fino al 16 ottobre con 4 partenze in tratta notturna, distribuite in 2 viaggi da Genova e 2 da Olbia. Dal 30 luglio arriveranno anche le traversate giornaliere, che arriveranno fino a 3 partenze dal porto gallurese e 3 dal porto ligure per far fronte all’aumento degli arrivi in Sardegna.

A causa della fine dello stato di emergenza non sarà più obbligatoria la mascherina e saranno aperti anche le aree gioco e la piscina. Fino al 31 maggio è possibile cambiare la data del viaggio nel biglietto senza incorrere in penali o sospendere il biglietto fino al 31 dicembre.