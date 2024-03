Santa Teresa-Bonifacio Moby compie 50 anni.

La tratta Santa Teresa-Bonifacio con la Moby compie 50 anni. Lo speciale compleanno della compagnia sarà festeggiato a Berlino con altri due anniversari, per annunciare delle novità sulle linee. Moby e Tirrenia andranno all’ITB di Berlino sia per il 50esimo anniversario delle tratte per la Corsica, che per la novità della linea da Porto Torres e Ajaccio, che verrà raddoppiata.

Durante l’evento, sarà presentato anche il nuovo traghetto gemello Moby più grande e più ecologico al mondo, il Moby Legacy, che appena entrato in servizio tra Livorno e Olbia. A partire dalla metà di marzo, i traghetto Fantasy e Legacy collegheranno il porto toscano con quello sardo.

La compagnia festeggerà anche i 25 anni di Moby Lines Europe, la traduzione internazionale del gruppo, e i 45 anni della presenza di Moby in Germania, un mercato storico con rotte amate dai viaggiatori tedeschi. Moby ha ricevuto importanti premi dalle associazioni di consumatori tedesche grazie alla fiducia conquistata sul campo.

Inoltre, nel 2024 verrà inaugurato il collegamento diretto tra Piombino e Bastia. Nel 2023, 548.203 passeggeri hanno scelto di viaggiare con Moby, dimostrando la popolarità della compagnia. Durante l’ITB di Berlino, Moby Lines Europe presenterà anche il suo nuovo logo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui