Una nuova denuncia di auto con disabili multata a Olbia

Dopo il caso di Marina Maria arriva un’altra denuncia per un’auto con disabili multata vicino al mare di Olbia. “Vedere quell’ennesimo caso mi ha fatto risalire la rabbia per il torto che abbiamo subito quest’estate”. Da quando ha ricevuto una multa Francesco Zallu si è reso conto che ci sono stati diversi casi a Olbia, sempre con auto per il trasporto di disabili. “Sembra che per qualcuno sia una vera ossessione”, commenta.

“Ecco come è andata”

“Mia moglie è andata a Bados con nostra figlia e ha parcheggiato nello stallo riservato, vicino alla pedana comoda per arrivare in spiaggia – racconta Zallu -. Mentre scendevano dall’auto e mia moglie scaricava la bambina per due volte ha notato i vigili che passavano e rallentavano controllando al situazione”. Nonostante la situazione, dal mezzo di trasporto al passeggero, fosse evidente è arrivata la sorpresa.

Quando mia moglie è tornata all’auto ha trovato un verbale da 185 euro con sottrazione di 4 punti dalla patente – spiega -. Abbiamo provato un senso di ingiustizia molto forte, poi abbiamo letto bene ed è andata ancora peggio. C’era scritto che il tagliando era esposto, ma non si leggevano bene gli estremi. Ma c’è un’altra cosa che mi ha turbato: chi aveva visto mia moglie e mia figlia scendere dall’auto ha scritto che solo per “motivi logistici” non avevano potuto far rimuovere il mezzo. Le avrebbero volute lasciare a piedi sotto il sole in piena estate”.

“Quando sono andato a chiedere chiarimenti al Comando, mi hanno detto che era solo la mia parola contro la loro. E che avrei dovuto comunque pagare e poi fare ricorso. Chissà quanti cittadini non hanno tempo, voglia e soldi per rivolgersi a un avvocato e al giudice di pace. Anche io stavo desistendo, ma poi ho visto molti casi analoghi e sto pensando di raccogliere altre testimonianze per un esposto“. Non si tratterebbe di un problema diffuso, ma di qualche caso particolare. “Quando mia moglie è tornata a Bados, e ha parcheggiato nello stesso punto, ha raccontato l’episodio a un vigile: era mortificato per ciò che aveva fatto un suo collega”.

