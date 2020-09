La nuova assessora Monica Fois.

Sarà Monica Fois la nuova assessora allo sport e spettacolo di Olbia. Dopo le dimissioni dell’ex assessore Pinducciu. La Fois è stata una scelta appoggiata dai diversi partiti per la sua dedizione e per essersi sempre distinta nell’ambito sportivo.

Quarantottenne di Olbia, architetto che da anni lavora nell’impresa familiare di cantieri nautici a Olbia, già presente nel panorama politico con diversi incarichi come consigliera comunale sotto il mandato di Giovannelli e rappresentante comunale a Murta Maria. “Ringrazio per la fiducia che mi è stata data. Spero di riuscire a portare avanti i progetti in atto e futuri e dare il mio contributo migliorativo” ha commentato l’assessore Fois.

“L’assessorato allo sport e spettacoli è un tassello fondamentale e parte integrante della società che coinvolge i giovani e le famiglie – esordisce Nizzi- entro la prossima primavera speriamo di aver messo in atto i bandi di gara e richiesto i mutui per gli impianti sportivi. Lo sport è una priorità alla quale vanno dedicate le infrastrutture adatte e si spera al più presto che la pandemia lasci posto alla possibilità di poterci divertire nuovamente insieme” conclude.

Lunedì 21 settembre la nuova assessora allo sport e spettacoli verrà ufficialmente presentata alla giunta comunale.

