Tavolara ricorda Monica, morta nell’immersione alle Maldive

16 Maggio 2026

di Pietro Chiaese

L’Area marina protetta di Tavolara ricorda Monica Monfalcone

La tragedia dell’immersione alle Maldive in cui ha perso la vita Monica Montefalcone con altre 4 persone arriva sulle sponde di Tavolara.

“Siamo profondamente commossi per la tragica scomparsa della biologa marina Monica Montefalcone, venuta a mancare durante un’immersione alle Maldive insieme ad altri sub italiani”. Sono parole di Francesco Lai, sindaco di Loiri Porto San Paolo e presidente dell’Area marina protetta di Tavolara. “Monica era una studiosa appassionata e una figura di riferimento nel campo dell’ecologia marina e della tutela degli ecosistemi sommersi”.

“L’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo la ricorda con grande affetto e riconoscenza per la preziosa collaborazione prestata negli anni, in particolare attraverso gli studi sul coralligeno e per la sua presenza alla Casa delle Farfalle di Mare di Porto San Paolo, dove aveva contribuito con competenza, passione e straordinaria sensibilità scientifica alla divulgazione e alla conoscenza del nostro patrimonio marino”.

“Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutte le persone che le hanno voluto bene giunga il nostro più sincero cordoglio e la vicinanza dell’intera comunità dell’Area Marina Protetta”. Così Tavolara ricorda la sua amica Monica.

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