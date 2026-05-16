Tavolara ricorda Monica, morta nell’immersione alle Maldive

L’Area marina protetta di Tavolara ricorda Monica Monfalcone

La tragedia dell’immersione alle Maldive in cui ha perso la vita Monica Montefalcone con altre 4 persone arriva sulle sponde di Tavolara.

“Siamo profondamente commossi per la tragica scomparsa della biologa marina Monica Montefalcone, venuta a mancare durante un’immersione alle Maldive insieme ad altri sub italiani”. Sono parole di Francesco Lai, sindaco di Loiri Porto San Paolo e presidente dell’Area marina protetta di Tavolara. “Monica era una studiosa appassionata e una figura di riferimento nel campo dell’ecologia marina e della tutela degli ecosistemi sommersi”.

“L’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo la ricorda con grande affetto e riconoscenza per la preziosa collaborazione prestata negli anni, in particolare attraverso gli studi sul coralligeno e per la sua presenza alla Casa delle Farfalle di Mare di Porto San Paolo, dove aveva contribuito con competenza, passione e straordinaria sensibilità scientifica alla divulgazione e alla conoscenza del nostro patrimonio marino”.

“Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutte le persone che le hanno voluto bene giunga il nostro più sincero cordoglio e la vicinanza dell’intera comunità dell’Area Marina Protetta”. Così Tavolara ricorda la sua amica Monica.

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