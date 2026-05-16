Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 17 maggio

Le previsioni meteo per il 17 maggio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per domani, domenica 17 maggio, a Olbia e in Gallura il tempo sarà in miglioramento con vento meno intenso e ampie schiarite. Il cielo si presenterà poco nuvoloso o sereno già dal mattino, mentre nel pomeriggio potranno transitare alcuni annuvolamenti senza effetti sul tempo e senza rischio di precipitazioni. Dopo la giornata segnata dall’allerta meteo per il forte vento, soprattutto lungo la costa e nei tratti più esposti della Gallura, la situazione sarà più tranquilla e favorevole per chi si sposterà verso il mare o le località turistiche del nord-est Sardegna.

Temperature e venti

Le temperature resteranno miti e in linea con il periodo con minime tra 16 e 18 gradi e massime fino a 23-24 gradi nelle ore centrali della giornata. I venti soffieranno ancora moderati soprattutto lungo il litorale, ma con raffiche decisamente meno intense rispetto alle ultime 24 ore. Il clima sarà quindi più gradevole e adatto ad attività all’aperto, passeggiate sul lungomare e prime giornate in spiaggia anche nelle zone più frequentate della Gallura.

Il mare sarà ancora mosso al mattino soprattutto nei tratti esposti al maestrale, ma con condizioni in graduale miglioramento nel corso del pomeriggio. La temperatura dell’acqua sarà intorno ai 18-19 gradi, ancora fresca ma più adatta ai primi bagni della stagione nelle ore più calde della giornata.

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