Monte Pino, lavori fermi: manca l’intesa tra Provincia e Anas

Caos sui lavori nella strada di Monte Pino.

Mentre il tratto di competenza Anas della strada provinciale 38 risulta ormai completato, il futuro dell’intero collegamento tra Olbia e Tempio appare ancora incerto. A far crescere la preoccupazione è la situazione di stallo che si registra sul fronte del tratto provinciale, bloccato da un passaggio di consegne che tarda ad arrivare. Le ultime novità provenienti dal cantiere di Monte Pino, dove nel novembre del 2013 il crollo della carreggiata durante l’alluvione costò la vita a 3 persone, hanno generato forte allarme nel Comitato civico che da oltre dodici anni chiede il pieno ripristino della viabilità tra i due centri galluresi.

La società Vitali, con base operativa nella zona industriale di Olbia, ha concluso i lavori sul tratto Anas, ricostruendo interamente il segmento crollato quasi 12 anni fa. L’intervento è stato completato nei tempi previsti, ma proprio il rispetto della tabella di marcia evidenzia ora un nuovo ostacolo. L’impresa lombarda, infatti, non può procedere oltre in assenza del passaggio formale del tratto provinciale ad Anas. L’amministrazione provinciale, pur avendo avviato l’iter per l’intesa, non ha ancora finalizzato l’atto che consentirebbe la prosecuzione dei lavori in continuità. Una situazione che rischia di compromettere ulteriormente i tempi di consegna dell’opera.

La ditta si trova dunque in una fase di impasse: è presente sul cantiere ma non può restare a tempo indefinito in attesa. Se nelle prossime giornate non dovesse arrivare l’affidamento della parte rimanente, l’unica opzione per Vitali sarebbe l’interruzione delle attività, con la conseguente incertezza su un’eventuale ripresa futura.

