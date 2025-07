Sofia Bruscoli in Costa Smeralda, primo bagno a Liscia Ruja

L’estate di Sofia Bruscoli in Costa Smeralda.

Sofia Bruscoli ha scelto la Costa Smeralda per l’inizio della sua estate. Appena arrivata sull’isola, l’ex campionessa di pattinaggio artistico a rotelle, oggi volto noto del piccolo schermo, si è lasciata conquistare dalle acque di Liscia Ruja, dove si è concessa un primo bagno sotto il sole sardo.

La conduttrice televisiva, presenza fissa degli eventi mondani estivi, ha raggiunto la Gallura proprio nei giorni in cui la stagione turistica entra nel suo momento più intenso, segnando l’inizio ufficiale delle vacanze per volti noti e visitatori provenienti da ogni parte d’Italia.

La Bruscoli, che negli ultimi anni ha alternato la carriera televisiva a quella di modella e imprenditrice, ha condiviso la sua prima giornata al mare con entusiasmo, confermando ancora una volta il suo legame con l’isola, già scelta in passato come meta prediletta per il relax estivo.

