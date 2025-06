Sprint sulla strada di Monte Pino grazie a una delibera in Regione

I lavori della strada di Monte Pino.

I lavori della strada di Monte Pino stanno andando avanti e si concluderanno entro 6 mesi grazie a una delibera approvata in Giunta regionale. L’assessore regionale ai lavori pubblici, Antonio Piu, ha fatto sapere che gli interventi di Anas si concluderanno il 30 giugno prossimo. “In tredici mesi – ha dichiarato l’assessore -, siamo riusciti a far ripartire un’opera ferma da 12 anni. Siamo riusciti a fare approvare un progetto preliminare esecutivo”.

LEGGI ANCHE: Monte Pino, via libera al progetto: attesa per il finanziamento

I lavori, affidato ad Anas e alla Provincia, sono stati oggetto di lungaggini, sopratutto per quanto riguarda la competenza provinciale. Per ottimizzare le modalità e i tempi di realizzazione delle opere di completamento e la riapertura al traffico in tempi più rapidi della strada provinciale 38 Monte Pino, l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu ha proposto una delibera, approvata nella riunione di Giunta, per attribuire alla società ANAS S.p.A il ruolo di soggetto attuatore degli interventi. Si tratta dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza sulla SP 38bis Olbia-Tempio per un valore di 6,5 milioni di euro e degli interventi di completamento e riapertura della S.P. 38 Monte Pino con un importo complessivo di euro 3,2 milioni, per un totale di 9,7 milioni.

“La parte di Anas come abbiamo promesso sarà terminata entro il 30 di giugno – ha proseguito Piu -, la seconda parte che prevedeva una nuova gara d’appalto, che doveva vedere la provincia come soggetto attuatore, questa non sarà fatta, ma andremo semplicemente in continuità con l’impresa di Anas, grazie alla delibera che abbiamo approvato oggi in Giunta, dove rimarrà soggetto attuatore unicamente Anas e quindi siamo riusciti a tagliare gran parte dei problemi burocratici che si sarebbero inseriti con un’altra gara e quindi nei prossimi sei mesi andremo a completare l’opera”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui