La proposta della minoranza del Consiglio comunale.

L’opposizione del Consiglio comunale di Olbia ha presentato un emendamento per valorizzare i monumenti della città, che vivono in uno stato di abbandono. La proposta è quella di destinare una parte degli investimenti del bilancio, circa 70mila euro, per istituire un bando per la selezione dei progetti per la gestione dei servizi nei siti archeologici.

La proposta per i monumenti di Olbia

“Vorrei solo ricordare il castello Pedres, la tomba dei giganti – ha detto il consigliere del gruppo misto Stefano Spada – villa S’imbalconadu, il Pozzo sacro sa testa, le mura puniche del centro, l’acquedotto e cisterne, l’area San Simplicio e il nuraghe Riu Mulinu Cabu Abbas. Da tempo non hanno una valorizzazione, perché non c’è? Io non riesco a capirlo, perché una città attenta come la nostra al turismo non investe anche per offrire a una fetta di turismo culturale. Che secondo quelli che sono i dati, il nostro Paese supera i 25 miliardi di euro del settore. Importante investire nel patrimonio culturale della nostra comunità. Del nuraghe Riu Mulinu del quale si parla poco ma è un luogo incredibile non solo dal punto di vista storico, ma anche perché è un unicum regionale in Sardegna. Con 220 metri lunghezza mura che cingono il complesso”.

Il consigliere ha fatto l’esempio delle mura di Almeria, in Spagna, che sono valorizzate con illuminazione e ha chiesto se anche Olbia potrebbe valorizzare allo stesso modo le sue mura puniche di via Acquedotto. Sull’emendamento, poi respinto dalla maggioranza, è intervenuto il sindaco Settimo Nizzi.

“Non possiamo accogliere l’emendamento in quanto il bilancio è stato costituto cercando di chiudere tutte le poste in termini di spesa corrente – ha dichiarato il primo cittadino di Olbia -. Non riusciamo in questa fase a dare una risposta positiva a questo emendamento. Da tempo stiamo lavorando con la Soprintendenza su progetti che riguarderanno gli stupendi resti del nostro territorio e sicuramente riusciremo a chiudere il cerchio”.

