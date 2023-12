Gli eventi enogastronomici più importanti in Sardegna

La Sardegna è un’isola incantevole situata nel Mar Mediterraneo, famosa per la sua ricca tradizione culinaria e i vini pregiati. La cucina sarda è caratterizzata da ingredienti freschi e semplici che si combinano per creare piatti gustosi e saporiti. Inoltre, l’isola è rinomata per i suoi vini pregiati, che vengono prodotti con passione e dedizione dai viticoltori locali. In questo articolo, esploreremo i migliori eventi enogastronomici in Sardegna, che offrono l’opportunità di assaporare i deliziosi sapori dell’isola e scoprire la sua cultura culinaria unica.

Eventi enogastronomici in Sardegna

La Sardegna ospita una varietà di eventi enogastronomici durante tutto l’anno, che attirano appassionati di cibo e vino da tutto il mondo.

Piatti e vini tradizionali sardi

La cucina sarda vanta una vasta gamma di piatti tradizionali che riflettono la storia e la cultura dell’isola. Tra più noti è la “Culurgiones”, una pasta ripiena a forma di mezzaluna, farcita con patate, pecorino e menta. Un altro piatto tipico è “Malloreddus”, una pasta a forma di gnocchetti condita con salsiccia, pomodoro e pecorino. Per quanto riguarda i vini della Sardegna, l’isola è famosa per il suo Cannonau, un vino rosso corposo e intenso, e il Vermentino, un fresco e aromatico vino bianco. Durante gli eventi enogastronomici in Sardegna, avrai l‘opportunità di assaggiare questi piatti tradizionali e i vini del territorio.

Festival enogastronomici della Sardegna

La Sardegna è sede di numerosi festival enogastronomici che celebrano i tesori culinari dell’isola. Uno dei festival più importanti è il “Autunno in Barbagia”, che si svolge ogni anno nei paesi dell’entroterra sardo. Durante questo evento, i visitatori possono esplorare le tradizioni culinarie locali, partecipare a degustazioni di prodotti tipici e assistere a spettacoli folkloristici. Un altro festival da non perdere è il “Cortes Apertas”, che si tiene in primavera e offre l’opportunità di visitare le case dei produttori locali e assaggiare i loro prodotti artigianali.

Il Girotonno a Carloforte.

Il Girotonno si svolge solitamente nei primi giorni di giugno e questo festival gastronomico unico racconta storie di uomini coraggiosi, tradizioni secolari e sapori indimenticabili che si intrecciano sulle antiche rotte del tonno.

In un connubio perfetto tra pesca e cucina, il Girotonno si presenta come un’appuntamento internazionale che celebra una cultura millenaria incentrata sulle tonnare, i rais e i ‘tonnaroti’. Un’occasione imperdibile per immergersi nella ricchezza delle tradizioni locali che si tramandano da generazioni. Carloforte diventa una cornice vivace e coinvolgente. Durante il Girotonno, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a sessioni di live cooking, deliziarsi con golosi assaggi di ricette antiche e moderne, e prendere parte a presentazioni e tour guidati che svelano i segreti del connubio tra pesce e pentole. La manifestazione incarna l’unione di cucina e creatività, gusto e spettacolo. I partecipanti avranno l’opportunità unica di scoprire segreti, aneddoti e curiosità raccontati dai maestri della cucina italiana, veri protagonisti di un’arte che continua a evolversi.

Il Festival della Bottarga.

Con l’arrivo di settembre, Cabras si veste a festa per onorare il suo gioiello gastronomico: la bottarga di muggine. Da oltre vent’anni, il Festival della Bottarga è diventato un appuntamento fisso nel calendario locale, attirando appassionati di gastronomia e curiosi desiderosi di assaporare le delizie di questo prodotto tipico.



La bottarga, sottoposta a un’abilità artigianale tramandata di generazione in generazione, è protagonista indiscussa di questa manifestazione, che mira a promuovere la sua conoscenza e apprezzamento. I visitatori hanno l’opportunità di immergersi in un mondo di sapori unici, grazie alle diverse ricette della tradizione locale che valorizzano la bottarga in modi sorprendenti.



Le vie di Cabras si animano con banchetti e stand che espongono non solo la prelibata bottarga, ma anche altre delizie prodotte nella zona. Formaggi artigianali, vini locali e altri prodotti tipici si uniscono in un quadro culinario che riflette la ricchezza e la diversità del territorio dei Giganti.

La Sagra delle pesche di San Sperate.

Nel cuore della Sardegna, il piccolo comune di San Sperate si distingue come il principale produttore di pesche dell’intera regione. Questo delizioso frutto, noto per la sua squisitezza e autenticità, non è solo una fonte di prosperità economica per la comunità, ma rappresenta anche un legame profondo con la storia e la cultura locali.



La presenza delle pesche nella produzione agricola di San Sperate ha radici che affondano nei tumultuosi anni del dopoguerra. Documenti ufficiali del Comune attestano il crescente interesse e l’importanza di questo frutto nei confronti della comunità. Tuttavia, è negli anni ’60 che la consapevolezza dell’importanza delle pesche nell’economia agropastorale di San Sperate è cresciuta, dando vita a un evento che oggi è una tradizione radicata: la Sagra delle Pesche.



Ogni anno, nella settimana del 17 luglio, giorno in cui si celebra il Santo Patrono San Sperate, il paese si anima di festa e celebrazione in onore del frutto che ha contribuito in modo significativo alla vita della comunità. La Sagra delle Pesche è diventata un appuntamento fisso nel calendario locale, un momento di gioia e condivisione che coinvolge residenti e visitatori, rendendo San Sperate un luogo da non perdere durante questa festa.

La Sagra de Is Culurgionis di Sadali.

A Sadali la prima metà di agosto è segnata dalla Sagra de Is Culurgionis. Questo festival, intriso di tradizione e cultura, celebra uno dei piatti più iconici dell’isola, i Culurgionis, tramandati attraverso generazioni e radicati nelle antiche usanze delle regioni di Ogliastra e Barbagia.

La scelta di tenere la sagra alla fine della stagione agraria aggiunge un tocco speciale a questo evento, poiché la preparazione dei Culurgionis coincide con il momento in cui la terra ha donato i suoi frutti. Il cibo diventa così una celebrazione della generosità della natura e dell’abilità culinaria tramandata di padre in figlio.

Il piatto in questione, i Culurgionis, rappresenta non solo una prelibatezza gastronomica, ma un simbolo dell’identità sarda. La loro forma, simile a una spiga, evoca immagini di campi dorati di grano e richiama le radici agricole profonde che permeano la storia dell’isola. La preparazione di questi ravioli segue un’antica ricetta che ha resistito alle prove del tempo, mantenendo intatto il suo fascino autentico.

Autunno in Barbagia.

In Sardegna, l’autunno è sinonimo di “Autunno in Barbagia”. Dopo la stagione estiva, che affascina con i meravigliosi colori del mare sardo, giunge l’opportunità di esplorare i paesi del centro dell’isola attraverso un affascinante calendario di eventi: le Cortes Apertas.

Il termine “Cortes Apertas” denota la grande festa che coinvolge l’intero territorio, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire i segreti sorprendenti dei cortili condivisi tra le case tradizionali dei paesi barbaricini. Questa manifestazione, caratterizzata dai suoi colori vibranti, profumi avvolgenti e sapori deliziosi, registra ogni anno un crescente successo.

Le cortes, cortili condivisi da più abitazioni, erano il fulcro della socialità, del lavoro e della solidarietà nelle comunità locali. Un elemento distintivo dell’architettura tradizionale dei paesi barbaricini, le cortes costituiscono un tassello prezioso nella storia e nella cultura dell’isola.

Oggi, nonostante i cambiamenti nelle esigenze delle famiglie e delle comunità, i centri storici conservano numerosi esempi di antiche case e corti che sono stati riscoperti grazie a Cortes Apertas. Questa manifestazione non solo celebra le tradizioni del passato, ma anche promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale sardo. Durante Autunno in Barbagia, i visitatori hanno l’opportunità di esplorare i centri spesso poco conosciuti del centro Sardegna, immergendosi nelle atmosfere autentiche dei cortili e assaporando i prodotti tipici locali. Le stradine acciottolate prendono vita con bancarelle di artigiani e produttori locali, offrendo un’esperienza unica che mescola tradizione e innovazione.

Consigli per partecipare agli eventi enogastronomici in Sardegna

Prima di partire per un evento enogastronomico in Sardegna, ecco alcuni consigli utili da tenere a mente. Innanzitutto, assicurati di prenotare i tuoi biglietti in anticipo, in quanto alcuni eventi possono essere molto affollati. Inoltre, fai un po’ di ricerca sui piatti e vini tradizionali sardi in modo da avere un’idea di cosa aspettarti. Durante l’evento, assicurati di assaggiare una varietà di piatti e vini per sperimentare appieno i sapori dell’isola. Infine, non dimenticare di portare a casa qualche bottiglia di vino locale come souvenir per ricordare la tua esperienza enogastronomica in Sardegna.

Godersi le specialità locali in Sardegna

Durante la tua visita in Sardegna, non puoi assolutamente perderti le specialità culinarie locali. Assicurati di assaggiare il “Porceddu”, un maialino da latte arrosto lentamente con erbe aromatiche e spezie. Questo piatto è un classico della cucina sarda e offre un’esplosione di sapori autentici. Inoltre, non puoi lasciare l’isola senza aver provato il “Bottarga”, uova di pesce essiccate e pressate, che vengono grattugiate sui piatti per aggiungere un tocco di sapore unico. Infine, non dimenticare di degustare i formaggi sardi, come il pecorino e il casu marzu, un formaggio pecorino fermentato con larve di mosca. Queste specialità locali ti offriranno un’esperienza culinaria autentica e indimenticabile.

Contenuto realizzato in collaborazione con la Regione Sardegna – Assessorato al turismo, artigianato e commercio.

