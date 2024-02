Porto Rotondo dice addio a Ira Fürstenberg, a lei fu dedicata una spiaggia

Addio a Ira Fürstenberg.

Porto Rotondo ha perso un pezzo di storia. Ira Fürstenberg è scomparsa a 83 anni, la principessa che negli anni ’60 rese il borgo molto noto. Figlia di Clara Agnelli e di un principe tedesco, a lei fu intitolata la famosa spiaggia Ira, la più bella della località olbiese.

Negli anni ’60 era la musa del borgo, che in poco tempo diventò uno dei più ambiti per i vacanzieri che cercavano un soggiorno di alto livello. In quegli anni era giovane e bellissima e il Consorzio Porto Rotondo la ricorda come “la miglior testimonial che Porto Rotondo potesse trovare e infatti in poco tempo il borgo diventò la succursale balneare dell’alta società”.

La Fürstenberg si divideva tra il mondo del cinema e l’alta società. La spiaggia Ira, frequentata proprio da personaggi di quel mondo, è un omaggio ad un’intramontabile icona. “Nei primi anni ’60 – si legge nella pagina del Consorzio -, quando ancora Porto Rotondo era solo lo Sporting, esistevano solo una decina di camere per la famiglia dei Donà dalle Rose e i loro amici. Chi non trovava porto nell’albergo veniva dirottato sulle barche in rada. Non c’era neppure una villetta nei dintorni. Le prime case furono previste a Sa Rena Manna. Appena 4 lotti. Uno di questi, il più bello, il più vicino al mare, fu regalato dai Donà a Ira Fürstenberg. Un omaggio alla dea del jet set, ma anche un’operazione di marketing che diede i suoi frutti immediati”.

