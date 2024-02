Successo per i giovani atleti di Arzachena, pioggia di medaglie nel karate

Medaglie ai giovani impegnati nel karate ad Arzachena

Ad Arzachena ottimi risultati per gli allievi della Sei Shin Kai Karaté-do capitanata da Santino Dettori e Alessandro Giagheddu. I ragazzi hanno partecipato alla gara di karaté-do tradizionale organizzata dall’Associazione Culturale “Keiko” (internazional, traditional, cultural, association) svoltasi ad Usini il 18 febbraio.

Medaglia d’oro cintura bianca, gialla, arancione per Lorenzo Cara, Pietro Leoni, Silvia Filigheddu, bOrecchioni e Cosmin Placinta. Argento per la cintura gialla Mattia Giagheddu e bronzo per Valentin Placinta, cintura bianca. Quarti a pari merito, con cintura gialla, Aurora Vargiu e Francesco Fanari.

