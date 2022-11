La tragica scomparsa di Francesca Corda.

Lutto ad Alà dei Sardi per la scomparsa di Francesca Corda, a soli 19 anni. E’ stato un malore a spezzare la vita della giovanissima, che al momento della tragedia si trovava a Sassari con altre ragazze con le quali condivideva l’appartamento.

La ragazza, che si era iscritta all’università di Sassari, è stata trovata priva di vita proprio dalle sue coinquiline, ieri sera, nella sua camera da letto. Francesca era giunta a Sassari da Alà dei Sardi la mattina di ieri. Una notizia che ha sconvolto la piccola comunità di Alà dei Sardi, che voleva molto bene la 19enne che era molto conosciuta in paese. La piccola cittadina infatti l’aveva vista crescere. Una giovane molto buona e sorridente, figlia di un’insegnante delle elementari e di un operaio molto stimati.

Una tragedia inspiegabile, poiché la 19enne non soffriva di nessuna malattia. “Con immenso dolore il sindaco, gli amministratori e tutta la comunità di Alà dei Sardi è vicina alla famiglia di Francesca – aveva scritto l’amministrazione comunale sulla pagina ufficiale -. Non abbiamo parole che possano alleviare il dolore dei familiari per una morte così assurda di una diciannovenne“.

