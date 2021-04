Il dolore per la perdita di Marianna Orecchioni.

Ha illuminato con la sua gioia, la sua serenità, la sua forza la vita di tutti coloro che le sono stati vicino nel corso dei suoi 11 anni, la piccola Marianna Orecchioni di Arzachena, sino a quando ieri pomeriggio la sua luce si è spenta ed ha dovuto arrendersi a quella malattia contro la quale aveva lottato tutta la vita.

Ma mai, a nessuno, aveva fatto pesare quel fardello. Anzi, era un esempio per tutti Marianna. Per i genitori Tina ed Antonello, per il fratello maggiore Paolo, per i suoi concittadini: tutti la ricordano allegra, positiva, intraprendente, una bambina che viveva una vita normale, come tutti i bambini meritano di condurre. Marianna frequentava la prima media nell’Istituto Comprensivo 1 di Arzachena, circondata dall’amore e le attenzioni di tutti, docenti, personale scolastico e compagni di classe.

“Veniva a scuola regolarmente e condivideva la sua serenità con i compagni”, racconta la sua professoressa di lettere Giovanna Di Bartolo, con la voce rotta dal dolore e le pause per riprendersi dal pianto che non riesce a fermare mentre la ricorda. “Aveva una grande forza, è stata un esempio per tutti. Il rapporto con i compagni era ottimo: mai una parola fuori posto, era timida ma al contempo determinata. Quando le chiedevo di aiutare qualcuno dei compagni, lo faceva sempre. La sua determinazione, il suo coraggio, erano un esempio per tutti. Ieri pomeriggio, prima di andare via da scuola, abbiamo voluto inviarle un saluto con le voci di tutti noi, dicendole che la aspettavamo a scuola. Per me è stata l’alunna ideale che ogni docente vorrebbe incontrare”, conclude.

La piccola Marianna nell’ultimo periodo si era aggravata ed era stata ricoverata in ospedale. Sembrava che le sue condizioni stessero migliorando, poi ieri pomeriggio alle 15, la terribile notizia. Il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda dice: “Vorrei esprimere il nostro grande cordoglio per questa grave perdita che ha sconvolto la comunità arzachenese, nonché il nostro affetto e la nostra vicinanza alla famiglia, per il lutto che l’ha colpita”. I funerali della piccola Marianna, saranno officiati da Don Mauro Moretti oggi pomeriggio alle 17.30 nella chiesa di Santa Maria della Neve ad Arzachena.

