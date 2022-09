Addio alla Regina Elisabetta, l’amore per la Costa Smeralda negli anni del boom

Addio alla Regina Elisabetta: il ricordo delle vacanze in Sardegna.

Anche la Sardegna si unisce al lutto per la scomparsa della Regina Elisabetta. Una notizia che sarà scritta nelle pagine di storia. Con i suoi 96 anni e il suo regno da record, lungo ben 70 anni, seconda solo al Re Sole per la longevità del suo governo, il Regno Unito e il mondo intero perdono una delle donne più influenti della storia.

Tra i tanti amori di Queen Elizabeth II c’era anche la Sardegna. E’ del 1961 il documentario che la ritrae scendere da un aereo all’aeroporto di Olbia per una vacanza con il principe Filippo, la sorella Margaret, sia la cugina, Alessandra di Kent in una nascente Costa Smeralda. C’è infatti un profondo legame tra la Corona e l’Isola, come testimoniano anche i frequenti viaggi di Lady Diana e il principe Carlo. Nell’aprile del 1961 la Regina e il marito, il Principe Filippo sbarcarono a Cagliari, negli stessi giorni in cui il principe Karim Aga Khan visitava per la seconda volta i terreni di quella che sarebbe diventata la Costa Smeralda. Era il 26 aprile del 1961.