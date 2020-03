La nuova vittima del coronavirus di Olbia.

La notizia della nuova vittima del coronavirus della Sardegna arriva dal Piemonte. Stando alle prime informazioni si tratta di un uomo di 59 anni di Olbia.

L’uomo è stato colpito dal coronavirus mentre si trovava in trasferta in Piemonte. Ricoverato in ospedale a Torino, le sue condizioni si sono aggravate fino all’irreparabile. La notizia della sua morte è stata confermata della Regione Piemonte.

