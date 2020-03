Il coronavirus nelle istituzioni.

Le istituzioni come stanno proteggendo i loro dipendenti dal pericolo di contagio con il coronavirus? Quali sono le misure che sono state adottate? Per quanto riguarda le forze dell’ordine, partendo dalla polizia locale, passando per carabinieri, polizia di Stato e Guardia di finanza, gli agenti sono dotati dei Dpi. I dispositivi di protezione personale quali mascherine e guanti.

Sospeso l’accesso a qualsiasi ufficio pubblico. Ogni Comune invita i propri cittadini a privilegiare il contatto telematico e telefonico. L’accesso fisico negli uffici, da Olbia, a San Teodoro, da Budoni a Santa Teresa è previsto solo per casi indifferibili ed urgenti e previo appuntamento telefonico.

Tra le norme da seguire, l’utilizzo della mascherina, il mantenere la distanza di almeno un metro dall’impiegato e l’utilizzo della propria penna personale. Predisposti negli uffici anche dispenser di gel idroalcolico per eseguire la disinfezione della mani

