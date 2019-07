Motocarro fuori strada ad Arzachena, un ferito all’ospedale

L’intervento dei Vigili del Fuoco.

La sala operativa del comando provinciale Vigili del Fuoco di Sassari è stata allertata intorno alle 05 e 30 per un incidente stradale sulla strada provinciale 59, all’altezza della località Cascioni.

Per cause da accertare un motocarro è stato travolto da un veicolo, finendo sul ciglio della strada. Sul posto è intervenuta la squadra 12 A dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Arzachena che ha prontamente messo in sicurezza la zona interessata dall’incidente.

Sul posto anche i carabinieri di Olbia l’ambulanza del 118 Agosto 89 che ha trasportato il ferito, il conducente del motocarro, al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.



(Visited 427 times, 428 visits today)