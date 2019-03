Il salvataggio della mucca vicino a Stintino.

Ogni tanto capita anche questo ai vigili del fuoco. Una mucca è caduta da una scogliera nella zona di Stintino, in provincia di Sassari, in località Coscia di donna. Se non fosse intervenuta, verso le 12 di oggi, la squadra di Porto Torres per l’animale sarebbe stato un problema.

E, invece, gli uomini delle fiamme rosse sono arrivati sul posto con l’elicottero. Hanno provveduto ad imbragare il bovino e l’hanno trasportato a terra, consegnandolo alle cure di un veterinario. Una brutta avventura per l’animale, conclusasi con uno spettacolare salvataggio.

