Dolore ad Alà dei Sardi.

Un fulmine a ciel sereno quello che ha squarciato la routine quotidiana di Alà dei Sardi. La notizia della drammatica scomparsa di M. L., avvenuta intorno alle 18:30, sta facendo il giro del paese.

L’incidente.

Il giovane, dalle prime informazioni, stava transitando alla periferia di Osidda quando improvvisamente, lungo la strada provinciale 10, è volato giù dal cavalcavia. Un impatto fatale, che non gli ha lasciato scampo. Grave l’altro passeggero, che in quel momento viaggiava con lui, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Francesco di Nuoro.

