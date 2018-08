Muore lo scenografo di Catch 22 al party per la fine delle riprese

Una morte improvvisa al party per la fine delle riprese.

Sarà l’autopsia a stabilire con certezza le cause della morte dell’aiuto scenografo e attrezzista Glauco Trasselli, morto a 38 anni in un locale a Colle Oppio. Nel locale si festeggiava la fine delle riprese della nuova serie tv di George Clooney «Catch 22». Una notizia che ha sconvolto il regista e l’intero staff. Si presuppone un improvviso malore, escluso per il momento l’uso di sostanze stupefacenti o di alcolici.