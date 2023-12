Musica, addobbi e tombola: Loiri si prepara a festeggiare il Natale

Tutto pronto per la festa di Natale a Loiri Porto San Paolo.

L’amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo si distingue ancora una volta per un ricco calendario di eventi natalizi, che abbracciano cultura, musica, creatività e intrattenimento per i più piccoli con la presenza di Babbo Natale. Le attività hanno preso il via il giorno dell’Immacolata, con Babbo Natale e i suoi folletti musicali che hanno animato le frazioni del Comune. Nel pomeriggio, a Porto San Paolo, si è tenuta una rassegna teatrale intitolata “Buon Viaggio! Natale.”

Il 13 dicembre è programmata l’inaugurazione del Presepe Sardo presso il Palazzo Comunale, realizzato in collaborazione con le scuole locali e il centro Ph “i Girasoli.” Il 12 e 13 dicembre saranno aperti due laboratori artigianali per la creazione di addobbi natalizi presso “Casa Enas,” la nuova casa delle culture e delle tradizioni, che sarà inaugurata il 16 dicembre insieme alla casetta di Babbo Natale e alla mostra dei risultati del progetto Art Essenza.

“Casa Enas,” acronimo di EsperienzeNaturaArteSocialità, diventerà un punto di ritrovo aperto settimanalmente dedicato alla socialità, all’inclusione, all’arte e all’aggregazione. Il 17 dicembre, Babbo Natale arriverà da Tavolara con giochi per i bambini sulla spiaggia di Porto San Paolo.

Il 19 e 20 dicembre sarà il turno degli Zampognari di Sardegna, che suoneranno nei vari luoghi del territorio comunale e delle frazioni. Il pomeriggio del 20 e 21 sarà dedicato al villaggio di Natale per i bambini, con Babbo Natale che distribuirà giochi e regali. Sempre il 20 dicembre, a Porto San Paolo, si terrà un concerto natalizio presso la Casa delle Farfalle di Mare, con musica tradizionale sarda, canti e balli.

Il 22 dicembre ci sarà una rassegna corale organizzata dal Coro di Loiri nella Chiesa parrocchiale di San Nicola. Dopo il Natale, ci saranno laboratori di argilla a Casa Enas il 27 dicembre, un concerto di chitarra e violoncello il 29 dicembre, e uno spettacolo di burattini e marionette il 30 dicembre.

Il 4 gennaio è prevista una tombolata in palestra a Loiri, mentre il 5 gennaio la Befana e i suoi folletti musicali visiteranno tutte le frazioni per concludere il calendario di eventi. Inoltre, in biblioteca, sono programmate letture natalizie per i ragazzi, sia a Loiri che a Porto San Paolo.

“Un calendario corposo che ha visto tutta l’amministrazione con gli uffici impegnati nella sua redazione. Un mese dedicato ai ragazzi, alla musica e alla cultura, senza dimenticarci il valore vero del Natale e coltivando la socialità e l’aggregazione della nostra comunità.” commenta così il sindaco Francesco Lai.

