La polemica sul Capodanno con Marco Mengoni.

La Giunta comunale di Cagliari ha recentemente annunciato i dettagli finanziari relativi all’organizzazione del concerto di Capodanno, stabilendo una spesa complessiva di un milione di euro. Di questi, 750mila euro sono stati destinati dal Comune, mentre la Regione ha contribuito con un finanziamento di 250mila euro.

La scelta è ricaduta su Marco Mengoni, il quale ha concordato un cachet di 250mila euro, sebbene la firma ufficiale sia ancora in sospeso. Per garantire la sicurezza dell’evento, il concerto è stato trasferito presso la Fiera e sarà a numero chiuso, con una capienza massima di 28mila persone.

Questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti, dando vita a una polemica in cui Marzia Cilloccu, consigliera di minoranza, ha espresso la sua disapprovazione definendo inopportuno l’investimento di così tanti fondi pubblici per un concerto di Capodanno. In tanti, invece, hanno espresso l’apprezzamento per la scelta dell’artista.

