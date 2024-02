Festa con la musica delle bande, è iniziato Lu Carrasciali Timpiesu 2024

Il raduno di bande per l’avvio de Lu Carrasciali Timpiesu 2024

Lu Carrasciali Timpiesu 2024 ha preso il via con il raduno delle bande che si è tenuto nel fine settimana. Applausi e gente in festa al passaggio della Banda Città di Tempio, della Banda Musicale Michele Columbano Calangianus e della Banda Musicale Euterpe di Villanova Monteleone. Poi la Banda Musicale Luigi Canepa di Sassari, della Banda Musicale Ittirese, della Banda Musicale Città di Ozieri e degli immancabili “Sbandati Aggius”.

Domenica mattina l’incontro fra tutte le bande sul palco centrale in Largo XXV aprile. Dal palco la voce di Alessandro Achenza, conduttore dell’appuntamento, ha scandito i tempi delle diverse esibizioni. Per tutte le bande non solo marce e ritornelli orecchiabili, ma esibizioni di alto livello con brani di George Gershwin, De Andrè e i classici italiani. Dopo la pausa pranzo, ancora musica con tutte le bande impegnate per le vie della città. In funzione del gran finale al ritmo della marcia di Re Giorgio.

Per tutti i partecipanti applausi e riconoscimenti. Oltre alle targhe di ringraziamento, anche una targa speciale per il musicista più giovane di ogni banda.

L’attesa per i carri allegorici

In attesa della prima giornata ufficiale del Carrasciali Timpiesu, negli Hangar, cioè i capannoni adibiti alla costruzione dei carri allegorici, i carrascialai continuano a lavorare senza sosta e la direzione artistica di Alessandro Achenza cura gli ultimi dettagli del programma, intenso e ricco di sorprese come tutti si aspettano. Sarà un corteo ricco, con otto carri a concorso, tre carri ospiti, gruppi ospiti, bande , gruppi estemporanei e un numero imprecisato di maschere di ogni età.

Al lavoro le due Classi ’79 e ’75 che si occupano anche del Food and Beverage, frittelle lunghe comprese, oltre che della vendita dei biglietti per le sfilate dei giorni 8-11 e 13 febbraio.

Per l’acquisto dei biglietti e per informazioni è utile contattare l’ufficio turistico in piazza Faber, il numero whatsapp 3792813928 o l’email classe1979@gmail.com

La Pro Loco segue i lavori per la realizzazione a cura del maestro cartapestaio Antonio Asara dei due giganteschi protagonisti simbolo della festa: Re Giorgio e la bella Mannena. C’è grande attesa e molta curiosità anche per le allegorie che accompagneranno i carri e i gruppi in concorso.

