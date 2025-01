A Tempio nasce l’Università a distanza, ecco di cosa si tratta

L’Università a distanza di Tempio Pausania.

A Tempio Pausania prende vita un progetto che unisce innovazione e accessibilità: grazie alla collaborazione tra il Comune, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari e l’Istituto Euromediterraneo, nasce un percorso di formazione universitaria a distanza pensato per rispondere alle esigenze di tanti giovani impossibilitati a trasferirsi per motivi personali o economici.

L’iniziativa, che si pone l’obiettivo di avvicinare l’Università al territorio, rappresenta un’opportunità significativa per la città e l’area circostante. Il progetto intende fornire un servizio innovativo e di qualità, valorizzando la sinergia tra istituzioni locali e accademiche.

Dal 1° marzo saranno attivati corsi universitari a distanza per diverse facoltà: Giurisprudenza, Scienze dei servizi giuridici, Scienze politiche, Scienze politiche e giuridiche per l’amministrazione, e Scienze strategiche e giuridiche della difesa e della sicurezza. Gli studenti potranno seguire le lezioni in tempo reale, con un collegamento diretto all’aula centrale dell’Università, all’interno dei locali messi a disposizione dall’Istituto Euromediterraneo. La struttura, oltre a garantire aule attrezzate, offrirà servizi aggiuntivi come spazi per lo studio e l’accesso alla biblioteca.

