Nasconde la cocaina nell’ovetto Kinder: finisce in carcere

L’uomo ha anche tentato la fuga.

Nella giornata di ieri 6 dicembre i carabinieri della compagnia di Lanusei hanno proceduto all’esecuzione del provvedimento di Sospensione provvisoria della detenzione domiciliare con conseguente carcerazione emesso dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari nei confronti di un cittadino ogliastrino con precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il soggetto stava scontando la detenzione domiciliare per resistenza a pubblico ufficiale e per reati in materia di stupefacenti.

Proprio circa 20 giorni fa i Militari avevano proceduto alla denuncia del soggetto perché nello scontare i domiciliari deteneva nella propria abitazione della sostanza stupefacente.

Anche oggi durante la perquisizione, è stato trovato con altrettanto materiale, 46 grammi circa di marijuana 4 grammi di cocaina, un trita-marijuana ed un bilancino di precisione. La cocaina era nascosta in un ovetto Kinder già suddivisa in dosi e pronta ad essere smerciata. Nel corso delle attività veniva rinvenuta anche della sostanza di materiale gommoso di indefinita composizione, nemmeno gli artificieri dello squadrone cacciatori eliportato di Abbasanta sono riusciti al momento a definire la sostanza.

L’arrestato accortosi dell’aggravarsi della sua situazione ha cercato di scappare e di occultare lo stupefacente, invano, trascinando violentemente alcuni militari intervenuti e minacciando più volte gli stessi, aggravando ancora di più la sua situazione.

