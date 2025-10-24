In casa l’emporio della droga con 3 chili di hashish, 21enne arrestato a Olbia

Arrestato un ventunenne di Olbia.

Un ventunenne olbiese è stato arrestato nella serata di venerdì 17 ottobre dalla Guardia di Finanza di Olbia, dopo essere stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata durante un servizio di pattugliamento del centro urbano, quando i militari hanno notato un insolito via vai di giovani nei pressi di un complesso residenziale, comportamento che ha subito destato sospetti.

Decisi a chiarire la situazione, i finanzieri hanno proceduto all’identificazione dei presenti e, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga, hanno esteso i controlli all’abitazione del giovane, situata nelle vicinanze. Il comportamento nervoso e le risposte evasive del ragazzo hanno confermato i sospetti degli investigatori, inducendoli a perquisire l’appartamento.

All’interno, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno scoperto un vero e proprio “emporio della droga”: quasi 3 chilogrammi di hashish, circa 50 grammi di cocaina, sigarette elettroniche contenenti Thc, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. A completare il quadro, circa 11mila euro in contanti e una macchina professionale per il conteggio del denaro.

Il materiale è stato sequestrato e il giovane arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti, quindi trasferito al carcere di Nuchis su disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

