L’arresto per droga ad Olbia.

Operazione antidroga in un’abitazione alla periferia di Olbia. Nel corso delle perquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza, effettuate da con l’ausilio dei cani antidroga Betty, Semia e Daff, sono stati rinvenuti oltre 37 chili di marijuana celati all’interno di una dépendance attigua all’appartamento, trasformata in un vero e proprio locale di essiccazione e confezionamento. Per questo motivo gli uomini delle Fiamme Gialle hanno arrestato un uomo in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico sono stati posti sotto sequestro 26,60 chili di piante e 11 chili di boccioli, una parte ancora in essiccazione e una parte pronta per essere imbustata. Durante le attività di ricerca sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati una pistola Glock 9×21, 45 munizioni, un bilancino di precisione e 4.400 euro in contanti. Al termine delle attività l’uomo è stato tratto in arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria di Tempio Pausania.

Con questo sequestro la Guardia di Finanza ha sottratto al mercato illegale un’ingente quantità di stupefacente già

lavorato e pronto ad essere ceduto ai consumatori e che, se messo in commercio al minuto, avrebbe potuto

fruttare fino a 350 mila euro.