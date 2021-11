Lo stato di calamità a Golfo Aranci.

Ieri mattina la Giunta comunale di Golfo Aranci ha deliberato la dichiarazione dello stato di calamità naturale per tutto il territorio comunale.

“Si tratta di una presa d’atto della gravità di quanto avvenuto negli ultimi giorni a Golfo Aranci in seguito alle piogge eccezionalmente registratesi in paese – afferma il sindaco, Mario Mulas -. Dalla notte tra lunedì e martedì e nel giorno successivo una enorme quantità d’acqua ha prodotto danni al patrimonio comunale e a quello privato. Il Comune ha agito da subito per ripristinare le proprietà pubbliche e per assistere i numerosi privati nello svuotamento delle aree allegate, mediante la Protezione Civile”.

La delibera consentirà di avere i presupposti indispensabili per ottenere eventuali forme di aiuto regionale o statale per il rifacimento di quanto andato perso sia come bene pubblico che, auspicabilmente, di quello privato. La cittadinanza colpita dagli allagamenti è stata invitata ad effettuare una stima fedele dei danni subiti per poterla eventualmente produrre qualora altre istituzioni deliberassero un risarcimento.