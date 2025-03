Stretta sulla Naspi in legge di Bilancio, Cisl: “Meno tutele per i lavoratori in Gallura”

Le modifiche della Legge di Bilancio restringe i requisiti per la Naspi.

Preoccupazioni per i lavori stagionali in Gallura, per le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio. A esprimere apprensione il segretario Bruno Brandano della Cisl della Gallura, il quale ha dichiarato che si rischia di ridurre ”le tutele per i lavoratori che perdono il posto, con un impatto particolarmente negativo per la Gallura, dove la NASpI è fondamentale per i lavoratori stagionali”.

Le nuove disposizioni.

Le nuove disposizioni, ricorda Brandano, prevedono che, a partire dal 1° gennaio 2025, i lavoratori che si dimettono volontariamente o risolvono consensualmente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, nei successivi 12 mesi, vengono assunti e licenziati da una seconda azienda prima di aver maturato almeno 13 settimane di contributi, non avranno diritto alla NASpI.

Brandano: “In Gallura l’8% della popolazione percepisce la NASpI”.

“Questa misura – commenta ancora il segretario gallurese -, pensata per contrastare abusi, rischia di penalizzare ingiustamente i lavoratori stagionali della Gallura, un’area in cui l’economia è fortemente legata al turismo e caratterizzata da contratti a termine. Secondo dati recenti, l’8% della popolazione tra i 15 e i 64 anni in Gallura percepisce la NASpI, evidenziando la dipendenza del territorio da questo sostegno durante i periodi di inattività”.

“Rischi di perdere il diritto di disoccupazione”.

La modifica normativa potrebbe escludere molti lavoratori stagionali dal diritto alla disoccupazione, aggravando le difficoltà economiche e sociali della regione. Inoltre, l’equiparazione del licenziamento per assenza ingiustificata reiterata alle dimissioni volontarie esclude questi lavoratori dal diritto alla NASpI, mentre in precedenza l’indennità era riconosciuta.

“La NASpI – conclude Brandano – è essenziale per i lavoratori stagionali della Gallura, che già affrontano periodi di incertezza tra una stagione e l’altra Queste nuove restrizioni rischiano di creare gravi problemi sociali ed economici in territori dove il lavoro stagionale è la norma. È necessario un correttivo immediato per evitare ingiustizie e nuove disuguaglianze.”

