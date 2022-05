Scade il contratto di Navone.

Dopo un mandato lungo 18 anni il direttore dell’Area marina protetta di Tavolara, Augusto Navone saluta l’ente. E’ scaduto ieri 25 maggio il contratto che lo vedeva alla guida dell’Amp, un ruolo che ricopriva dal lontano 2004.

A salutarlo anche l’ente, rimasto orfano del suo direttore generale alle porte dell’estate. “Nel ringraziarlo per gli anni di lavoro condiviso – dichiarano dall’Amp – che ci hanno arricchito in termini umani e professionali, gli riconosciamo di aver fatto crescere questa realtà di conservazione e aver raggiunto, negli anni, importanti obiettivi.I 18 anni dell’AMP sono un traguardo che senza la sua passione e dedizione al lavoro, non sarebbero stati raggiunti con questi risultati. L’Area Marina Protetta è uno strumento di tutela e di sviluppo sostenibile del territorio e, raggiunta la maggiore età, rimane a disposizione della sua comunità per crescere ancora e tagliare ulteriori traguardi”.