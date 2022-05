L’evento a Buddusò.

Una serie di eventi all’insegna delle tradizioni, dello sport e del folkrore nei 2 giorni del rally. Buddusò inaugura la sua estate con due appuntamenti imperdibili che si terranno il 3 e il 4 giugno, grazie alla Proloco e l’amministrazione comunale.

L’appuntamento comincerà il 3 giugno con una manifestazione che partirà da piazza Monumento fino a piazza Fumu, percorrendo il corso Vittorio Emanuele, dove saranno presenti degli stand gastronomici con prodotti locali da degustare. Ad accompagnare le tradizioni culinarie saranno i gruppi folk di Budduso come Graziano Picoi, il coro Santa Nostasia e tanti altri. La musica accompagnerà l’evento fino alla sera.

Il 4 giugno si fa il bis con gli stand enogastronomici e tanti altri gruppi del folkrore sardo come Ittiri Cannedu, Associazione Etnika di Nuoro e Gambas de Linnas di Guspini. Non mancheranno nemmeno le maschere tradizionali di “Sas Mascheras e Cuaddu” e l’esibizione dei Mamuthones e Issoadores che si terrà alle 17 in piazza Fumu.

Imperdibile, dalle 18.45, l’esibizione dei Fantafolk, l’evento artistico di “Sardegna ieri e oggi”, la sfilata di moda dell’atelier di Marco Marongiu e Tiziana Cabboi e i Cordas e Cannas in concerto. L’evento si terrà in contemporanea al rally mondiale e l’intendo del Comune è quello di attrarre i visitatori nel borgo. “Negli altri anni molti turisti dopo la gara – spiega il sindaco Massimo Satta -, andavano via. Quest’anno vogliamo catturare la loro attenzione e portarli nel centro storico del paese facendo delle attività folkloristiche”.