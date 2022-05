Le scuse degli austriaci dopo la multa al coop di Budoni.

La sanzione di 1.600 euro alla coop di Budoni Soccorso in viaggio per l’Ucraina aveva scatenato non poche polemiche. Ora arrivano le scuse dell’Austria per aver multato il tir che rientrava dalla missione umanitaria, passando per l’autostrada di Carinzia, poco prima del confine italiano.

La multa è stata revocata e l’importo pagato sarà rimborsato. A comunicarlo è l’Apa, l’agenzia austriaca che ha raccolto le dichiarazioni dei vertici dei gestori delle autostrade Asfinag. Il camion che era partito da Budoni aveva consegnato medicinali e abbigliamento a Kramatorsk, poi era ripartito per raggiungere di nuovo l’Italia ma a causa di problemi burocratici era stato sanzionato.

L’unica colpa era quella di non aver ancora registrato il carico di beni per l’esenzione dal pedaggio. Un grosso equivoco che si è risolto con la chiamata di scuse e di revoca della sanzione da parte dell’azienda delle autostrade a Budoni Soccorso.