Rientrato l’allarme.

“Gli ultimi test eseguiti escludono senza dubbio e in via definitiva che si tratti di un’infezione da Coronavirus. Una situazione che conferma quanto emerso dai primi accertamenti”. Lo dichiara l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, che comunica così l’esito dell’esame specifico eseguito su due persone rientrate nel nord Sardegna da un viaggio e per le quali, nella giornata di ieri, era partita la segnalazione. “Il sospetto che si trattasse di Coronavirus era minimo per il quadro generale che si è presentato sin dall’inizio.

Il sistema regionale dell’emergenza ha comunque funzionato in maniera efficiente, abbiamo attivato l’Unità di crisi e applicato i protocolli immediatamente, garantendo la sicurezza dei cittadini e delle persone per le quali è scattata l’emergenza. Questo ci ha permesso di avere risultati e risposte certe sotto il profilo scientifico”, conclude l’esponente della Giunta Solinas

