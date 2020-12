Non resistono alla magia della neve sul Limbara nonostante la zona rossa: 20 persone multate

Il netto calo delle temperature ha portato come conseguenza nevicate in molte parti della Sardegna. I fiocchi di neve sono scesi anche sul monte Limbara che, dalle prime ore della giornata di ieri Santo Stefano, si è svegliato coperto dalla soffice coltre bianca.

Uno spettacolo insolito al quale alcuni non sono riusciti proprio a resistere, nonostante ieri fosse considerato un giorno “rosso” dal nuovo Dpcm in vigore per le festività natalizie, proibiva gli spostamenti non comprovati da situazioni di necessità, lavoro o urgenza. In molti si sono recati in montagna a vedere e fotografare la neve: non solo tempiesi, ma anche persone provenienti anche da altri comuni.

Sono stati diversi gli automobilisti multati dai carabinieri nel bivio della Vallicciola, a 7 chilometri da Tempio. Al momento di rientrare a casa, hanno però trovato l’amara sorpresa: un posto di blocco dei carabinieri, piazzatosi proprio lì, nel bivio della Vallicciola sulla strada provinciale 392 a circa sette chilometri da Tempio e a cinque chilometri dalla località montana dove ogni anno a ferragosto si tiene la festa della Madonna.

Sono state poco meno di 20 le persone multate dai carabinieri, con multe che variano dai 400 ai 1.000 euro, la maggior parte contestate proprio al bivio di Vallicciola.

