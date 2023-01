Troppa neve a Tempio; partita col Bonorva rinviata

Non è bastato cambiare campo di gioco, la neve è troppa e il Tempio è costretto a rinviare la partita di campionato col Bonorva. Pioggia, gelo e neve avevano spinto la società a lasciare in pace l’impianto dedicato a “Nino Manconi” e tornare dopo 33 anni a giocare al “Bernardo Demuro“. Il vecchio campo adesso è stato trasformato col sintetico e ospita gli allenamenti della prima squadra e del settore giovanile.

Tra giovedì e venerdì è arrivata l’ondata di maltempo e ha costretto i vigili del fuoco al super lavoro. Numerose le richieste di soccorso per caduta di alberi e le richieste di assistenza pervenute da persone rimaste bloccate nella neve. Da qui la decisione di non giocare al Manconi. Ma neanche il trasferimento è bastato: la neve è troppa, salta la gara Tempio-Bonorva prevista per domenica 22 gennaio. “Considerate le previsioni meteo avverse e le attuali condizioni del terreno di gioco – si legge in una nota -. La società comunica che, come ratificato oggi dalla Figc, la gara US Tempio vs Bonorva, 15esima giornata in programma domani, sarà rinviata a data da destinarsi. La società darà comunicazione sui tagliandi già venduti”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui