L’allerta meteo per neve in Gallura.

Ancora maltempo in Gallura e nel resto della Sardegna. La protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo di colore giallo dalle 21 di oggi alla mezzanotte di lunedì.

Da mezzanotte di domani, 29 novembre, e fino alle ore 21 dello stesso giorno, è prevista neve, con cumulati deboli o localmente moderati sopra i 700 metri, principalmente sui rilievi della Sardegna occidentale e centrale. Particolarmente interessate dagli eventi saranno la provincia di Sassari, Oristano e parte del Cagliaritano. Dalle ore 9 di domani e fino alle ore 21 dello stesso giorno sono previsti venti forti e localmente di burrasca da nord-ovest sulle zone costiere settentrionali, occidentali e meridionali. Inoltre saranno possibili mareggiate sulle coste.

La protezione civile raccomanda che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.