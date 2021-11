Una fiaccolata promossa dall’amministrazione comunale e dagli amici di Antonio.

La morte prematura ed inaspettata del giovane Antonio Cadinu, sedici anni residente a Budoni, ha scosso davvero tutti. L’amministrazione comunale ha deciso di accettare la proposta dell’operatrice dei servizi sociali, la pedagogista Piera Miscera, dando vita questo pomeriggio ad una fioccolata in ricordo di Antonio. Partirà alle ore 17,30 dalla scuola media di Budoni, percorrerà via Nazionale, si fermerà di fronte alla palestra nella quale Antonio si allenava e nell’ultimo tratto verrà accompagnata dai carabinieri della locale stazione.

“Un lutto che ha toccato tutti a Budoni – dice la Miscera -. Mi sono sentita in dovere di dover fare qualcosa. In accordo con tre docenti della scuola secondaria di Budoni, nonostante Antonio studiasse al Deffenu di Olbia era molto legato a loro, ho quindi deciso di convocare per ieri pomeriggio nell’aula consiliare di Budoni un incontro con gli amici ed i compagni di scuola di Antonio, per parlare con loro dell’accaduto. Ne aspettavamo 15 e ne sono arrivati quaranta, come ulteriore segno di quanto Antonio fosse un ragazzo amato ed apprezzato da tutti. I suoi compagni hanno peraltro proposto che a Budoni venga realizzato un murales in ricordo di Antonio“.

Profondamente scossa per l’accaduto anche la vice sindaca di Budoni, Vanessa Sanna che dice: “Dobbiamo aiutare i nostri giovani ad affrontare questo periodo del covid, stando loro vicini più di quanto non abbiamo fatto sinora”.