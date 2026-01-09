Alta Gallura: Nicola Saba eletto presidente dell’Unione dei Comuni

Nicola Saba alla guida dell’Unione dei Comuni Alta Gallura

L’assemblea dei sindaci dell’Unione dei Comuni Alta Gallura ha rinnovato il presidente, eleggendo Nicola Saba. La guida passa all’attuale primo cittadino di Bortigiadas.

L’elezione è avvenuta con il voto unanime di tutti i rappresentanti dei comuni associati, a testimonianza di una forte compattezza politica e di una visione condivisa sul futuro dell’ente montano.

Il passaggio di consegne

La nomina di Saba segna la conclusione del mandato di Giampiero Carta, Sindaco di Trinità d’Agultu e Vignola. Durante la seduta, l’Assemblea ha espresso un profondo ringraziamento al Presidente uscente per l’operato svolto negli ultimi anni, sottolineando l’impegno profuso nella gestione dei servizi associati e nella tutela delle istanze del territorio in sede regionale.

Con l’insediamento del nuovo Presidente e della relativa Giunta, l’Unione dei Comuni si prepara ad affrontare sfide cruciali per la crescita delle comunità locali.

Il neo-eletto Presidente Saba ha accolto l’incarico con la volontà di operare in continuità con quanto di buono realizzato finora, puntando sulla massima collaborazione tra le diverse amministrazioni per garantire il benessere e lo sviluppo socio-economico dell’intera area.

L’augurio giunto dai colleghi sindaci è quello di un proficuo lavoro, nell’esclusivo interesse delle comunità rappresentate e della coesione territoriale.

