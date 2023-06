Il sindaco di Olbia Nizzi interviene sulla sicurezza a Olbia.

Il sindaco Settimo Nizzi è fermamente convinto che non esista alcun problema di sicurezza a Olbia. Nel Consiglio comunale di oggi la minoranza ha portato una mozione per risolvere una situazione che ha creato non pochi problemi di ordine pubblico, accusando la maggioranza di non aver preso alcun provvedimento.

Il problema di sicurezza ruota attorno alla carenza di organico delle forze dell’ordine in città. “Volete far apparire la città come invivibile – ha detto il sindaco di Olbia Settimo Nizzi -. Olbia è vivibilissima, accettata. Le regole ci sono e quando le forze dell’ordine li becca a non rispettare le leggi li multano. A me dispiace che a fronte dell’immane lavoro che stiamo facendo per rendere la città sempre più grande e sicura, riferimento nazionale non soltanto per la velocità, esiste la norma dove si dà diritto al ladro di fuggire. Come si fa a dire che in questa città non possono esserci i furti, le persone che non rispettano le leggi”

Il primo cittadino ha detto che nonostante la dimensione della città, gli episodi di microcriminalità sono limitati se confrontati con le statistiche di altre città. Inoltre, ha sottolineato che l’amministrazione sta facendo molti sforzi per rendere la città più sicura, come dimostrato dalla riduzione del limite di velocità, e che lo smodato allarme creato è una pubblicità negativa. I consiglieri del Pd non sono d’accordo con questa visione. Affermano che esiste un problema reale, segnalato dai cittadini e dagli abitanti del centro storico.

L’arrivo delle telecamere.

La minostanza ha chiesto ripetutamente un intervento da parte dell’amministrazione, soprattutto a seguito di una grossa rissa avvenuta a maggio 2021 che ha coinvolto dei minorenni. Hanno richiesto anche la creazione di un osservatorio sulla gioventù per affrontare il problema della prevenzione. Ritengono inoltre necessaria una maggiore presenza della polizia locale e la creazione di presidi fissi di agenti in divisa, in coordinamento con le altre forze dell’ordine. Il sindaco ha annunciato che, una volta ottenuto l’approvazione delle norme sulla privacy dalla Prefettura, verranno installate circa 750 telecamere in totale. Inizialmente, verranno posizionate 250 telecamere e la centrale operativa per il monitoraggio è già pronta.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui