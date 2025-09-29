Settimo Nizzi eletto presidente della Provincia Gallura Nord-Est Sardegna

29 Settembre 2025

di Giovanna Tamponi

Urne chiuse: Nizzi presidente della Provincia Gallura

Non c’era grande suspence, per l’ufficialità serviva solo la chiusura del seggio: Settimo Nizzi è presidente della Provincia Gallura Nord-Est Sardegna. Candidato unico con lista bipartisan non ha dovuto sudare per questa vittoria: è lui che guiderà il neonato ente intermedio che gestisce il Nordest dell’Isola.

I cittadini sono rimasti a guardare. Gli eletti hanno scelto un candidato unico sostenuto da una lista unica e solo loro hanno potuto votare. Le elezioni di secondo livello riguardavano solo sindaci e consiglieri: 376 granbdei elettori dei 26 Comuni della Provincia.

Ecco il Consiglio provinciale

  • Anna Letizia Addis Alà dei Sardi
  • Antonio Addis, sindaco Budoni
  • Anna Paola Aisoni, vicesindaco Tempio
  • Roberto Carta, Oschiri
  • Maria Antonietta Cossu, Olbia
  • Francesca Dongu, Luogosanto
  • Michele Fiori, Olbia
  • Francesco Lai, sindaco Loiri Porto San Paolo
  • Federica Porcu, vicesindaco La Maddalena
  • Roberto Ragnedda, sindaco Arzachena.
