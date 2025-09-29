Urne chiuse: Nizzi presidente della Provincia Gallura
Non c’era grande suspence, per l’ufficialità serviva solo la chiusura del seggio: Settimo Nizzi è presidente della Provincia Gallura Nord-Est Sardegna. Candidato unico con lista bipartisan non ha dovuto sudare per questa vittoria: è lui che guiderà il neonato ente intermedio che gestisce il Nordest dell’Isola.
I cittadini sono rimasti a guardare. Gli eletti hanno scelto un candidato unico sostenuto da una lista unica e solo loro hanno potuto votare. Le elezioni di secondo livello riguardavano solo sindaci e consiglieri: 376 granbdei elettori dei 26 Comuni della Provincia.
Ecco il Consiglio provinciale
- Anna Letizia Addis Alà dei Sardi
- Antonio Addis, sindaco Budoni
- Anna Paola Aisoni, vicesindaco Tempio
- Roberto Carta, Oschiri
- Maria Antonietta Cossu, Olbia
- Francesca Dongu, Luogosanto
- Michele Fiori, Olbia
- Francesco Lai, sindaco Loiri Porto San Paolo
- Federica Porcu, vicesindaco La Maddalena
- Roberto Ragnedda, sindaco Arzachena.