Urne chiuse: Nizzi presidente della Provincia Gallura

Non c’era grande suspence, per l’ufficialità serviva solo la chiusura del seggio: Settimo Nizzi è presidente della Provincia Gallura Nord-Est Sardegna. Candidato unico con lista bipartisan non ha dovuto sudare per questa vittoria: è lui che guiderà il neonato ente intermedio che gestisce il Nordest dell’Isola.

I cittadini sono rimasti a guardare. Gli eletti hanno scelto un candidato unico sostenuto da una lista unica e solo loro hanno potuto votare. Le elezioni di secondo livello riguardavano solo sindaci e consiglieri: 376 granbdei elettori dei 26 Comuni della Provincia.

Ecco il Consiglio provinciale

Anna Letizia Addis Alà dei Sardi

Alà dei Sardi Antonio Addis , sindaco Budoni

, sindaco Budoni Anna Paola Aisoni , vicesindaco Tempio

, vicesindaco Tempio Roberto Carta , Oschiri

, Oschiri Maria Antonietta Cossu , Olbia

, Olbia Francesca Dongu , Luogosanto

, Luogosanto Michele Fiori , Olbia

, Olbia Francesco Lai , sindaco Loiri Porto San Paolo

, sindaco Loiri Porto San Paolo Federica Porcu , vicesindaco La Maddalena

, vicesindaco La Maddalena Roberto Ragnedda, sindaco Arzachena.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui