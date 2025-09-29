Operatori sanitari di Olbia contro il genocidio a Gaza, flashmob in ospedale

29 Settembre 2025

di Maria Verderame

L’ospedale di Olbia aderisce alla mobilitazione nazionale per Gaza.

Anche Olbia si unisce alla vasta mobilitazione nazionale dei sanitari per la Palestina. Giovedì 2 ottobre, alle ore 21.00, l’Ospedale Giovanni Paolo II sarà uno dei circa 100 presidi sanitari italiani illuminati dal flash mob promosso dalla rete di operatrici e operatori sanitari #DigiunoGaza.

L’iniziativa è un atto di solidarietà e di protesta pacifica che punta a condannare il “genocidio in corso” e a mantenere alta l’attenzione sulla crisi umanitaria a Gaza. L’appuntamento è fissato davanti all’ospedale, dove il personale sanitario, i cittadini e le associazioni locali sono invitati a radunarsi portando con sé fonti di luce: torce, lampade, candele o semplicemente il proprio cellulare.

Il momento più toccante della serata a Olbia sarà dedicato al ricordo dei 1.677 sanitari di Gaza uccisi nel conflitto. I loro nomi verranno letti pubblicamente durante il flash mob, un gesto per onorare il sacrificio di coloro che hanno continuato a curare e a operare in condizioni estreme. Gli organizzatori sottolineano che la manifestazione sarà silenziosa e pacifica, priva di insegne politiche se non quelle palestinesi. Si svolgerà in maniera statica nello spazio antistante il Giovanni Paolo II, garantendo il pieno e libero accesso alle attività sanitarie, ai pazienti e ai mezzi di soccorso.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI