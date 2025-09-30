Nizzi alla guida della Gallura: “Dobbiamo ricostruire la Provincia”

I progetti di Settimo Nizzi per la Provincia Gallura.

Prende forma la nuova Provincia Gallura Nord-Est Sardegna, che sarà guidata da Settimo Nizzi. Il sindaco di Olbia, unico candidato con una lista bipartisan, è stato eletto presidente del neonato ente intermedio, chiamato a gestire le sfide amministrative e infrastrutturali di un territorio esteso e complesso. La sua elezione segna l’inizio di una fase che punta a ricucire i rapporti tra i Comuni del Nordest, rafforzando una governance che dovrà affrontare temi importanti quali viabilità, scuola, ambiente e la delicata questione di Monte Pino, considerata ancora una ferita aperta.

“Dobbiamo ricostruire la Provincia e far partecipare tutti i Comuni. I soldi naturalmente sono pochi, ma quei pochi verranno programmati condividendo il progetto con tutti. Ci saranno cose sulle tre linee principali che sono viabilità, scuola e ambiente. Da quello partiremo tenendo ben presente che se non congiungiamo e riuniamo il territorio sarà difficile per tutti far crescere in maniera forte il nostro territorio”, ha affermato Nizzi.

Il neopresidente non ha mancato di richiamare l’attenzione sul nodo di Monte Pino, area segnata dalle conseguenze dei dissesti idrogeologici. “La ferita di Monte Pino è ancora aperta, ma noi riteniamo che con il lavoro che è stato fatto in questi mesi passati e con quello che abbiamo in mente di fare oggi riusciremo a portare a termine quello che è stato iniziato“, ha sottolineato, rimarcando la volontà di dare continuità a un percorso già avviato.

Con uno sguardo rivolto al futuro e all’assetto istituzionale, Nizzi ha espresso anche la sua convinzione sul ruolo della Provincia: “Credo alla Provincia statale. Se lavoreremo bene, se saremo uniti e continueremo ad avere un progetto di sviluppo così come pensiamo di avere riusciremo anche in quell’intento”.

