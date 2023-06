I segreti del celebre chef del Cala di Volpe sul suo piatto amato da De Niro

All’hotel Cala di Volpe un workshop esclusivo sulla cucina giapponese con lo chef Nobu Matuhisa.

Nel cuore della Costa Smeralda, tra scenari mozzafiato e acque color smeraldo, l’iconico Hotel Cala di Volpe ha accolto ancora una volta lo chef Nobuyuki “Nobu” Matsuhisa, uno degli chef più influenti al mondo, per proporre esperienze culinarie uniche. Concepito per essere una destinazione nella destinazione, l’Hotel Cala di Volpe ancora una volta fa da scenario ad eventi eccezionali e regala esperienze mozzafiato.

Nobu Matuhisa domenica 18 giugno è stato protagonista assoluto di un workshop esclusivo sulle influenze internazionali dello stile di cucina ‘Nobu’, che tanto successo ha riscosso nel tempo e in tutto il mondo. Un parterre composto da giornalisti locali e nazionali ha ascoltato i segreti della cucina di Matsuhisa Nobu e appreso qualche piccolo segreto su uno dei suoi piatti più celebri, il Black Cod:

“Credo che uno dei punti di forza del sushi sia il fatto che abbia poche calorie – ha spiegato lo chef – quindi è un piatto molto sano. Un’altra virtù del sushi è la sua semplicità. Al riguardo, devo dire che preferisco cibi semplici, non amo particolarmente le ricette che prevedono 10 o 15 ingredienti: non è il mio stile. Per esempio, il Black Cod, che è uno dei miei piatti più celebri, è una ricetta semplice e credo che questo sia uno dei motivi per cui è tanto rinomata. Un altro motivo della notorietà di questo piatto – ha aggiunto Matsuhisa sorridendo – è che Robert De Niro lo assaggiò, tanti anni fa, e se ne innamorò. Quando gli chiedevano quale fosse il suo cibo preferito, lui rispondeva sempre: “Il Black Cod di Nobu”. Anche grazie a lui quel piatto è diventato famoso!”.

Tutto cominciò nel 1994 quando il primo Nobu venne inaugurato a Tribeca, New York, e questo pesce glassato al miso divenne subito il piatto più ordinato, un vero signature-dish che si prestò a caratterizzare tutte le future aperture di quella che è oramai una catena di ristoranti di lusso presente in

tutto il mondo.

Matuhisa Nobu è l’uomo che, insieme ad altri soci, fra cui l’attore premio Oscar Robert De Niro, ha creato un nuovo concept di ristorazione e letteralmente inventato uno stile giapponese moderno di cucina. La sua è

infatti una formazione classica da sushi man, maturata a Tokyo, ma profondamente influenzata dalle esperienze in Perù e Argentina, con cui ha segnato una nuova tendenza nella cucina giapponese. Fra i piatti-icona, oltre a Black Cod Miso, servito in tutti i ristoranti dall’estremo Oriente all’Europa, inclusa Milano, anche il Yellowtail Sashimi con Jalapeño (tonno pinna gialla con peperoncini piccanti, il Tiradito Nobu Style (un sashimi peruviano), il Lobster with Wasabi Pepper Sauce (aragosta con wasabi piccante).

La presenza di Nobu Matsuhisa all’Hotel Cala di Volpe ha rappresentato l’occasione esclusiva per celebrare un forte legame tra icone leggendarie che condividono valori simili e s’impegnano costantemente per garantire le migliori esperienze di lusso. La partnership tra Matsuhisa e l’Hotel Cala di Volpe è iniziata nel 2018 con un progetto pop-up, poi consolidata nel 2019 con l’apertura del Ristorante serale Matsuhisa at Cala di Volpe, situato in un’area dell’hotel con vista mozzafiato sulla baia, uno dei panorami più famosi del Mediterraneo.

Matsuhisa Nobu ha dichiarato: “Il Cala di Volpe è un luogo straordinario che mi consente di lavorare al meglio. Panorama fantastico, gente straordinaria, ottimi ingredienti locali: non si può chiedere di meglio”. La collaborazione tra Matsuhisa e il Cala di Volpe sarà completata con una nuova offerta culinaria per pranzo grazie alla riapertura del beach club sulla spiaggia dell’hotel icona della Costa Smeralda. “Il menù del beach club – spiega – sarà un po’ diverso da quello del ristorante serale Matsuhisa perché sarà caratterizzato da un’atmosfera più casual, disimpegnata. Proporremo finger food, pranzi leggeri e deliziosi aperitivi mantenendo la stessa qualità del ristorante in hotel”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui