Noleggio yacht Sardegna, cosa vedere in un giorno nell’Arcipelago de La Maddalena

Chiudi gli occhi: immagina il profumo di salsedine, il canto dei gabbiani e il rumore delle onde. Ora aprili… se ti dicessimo che tutto questo non è un sogno ma puoi averlo organizzando già da ora le tue prossime vacanze? Per vivere un viaggio da sogno non devi pensare di andare all’estero, in Italia abbiamo veri e propri paradisi basti pensare all’incantevole Sardegna che continua ad essere in cima alla wishlist di viaggio di moltissime persone, tanto che molti turisti stranieri hanno già prenotato per l’estate. Tra le perle meravigliose della nostra Penisola non possiamo non citare l’Arcipelago de La Maddalena.

Alla scoperta dell’Arcipelago de La Maddalena

Tra gli arcipelaghi più magici del Mediterraneo c’è quello de La Maddalena che prende il nome proprio dall’omonima isola. Non molti sanno che seppur oggi questa zona è una delle più ambite dei turisti non è sempre stato così: in passato l’isola era disabitata fino a quando non viene notata da Napoleone Bonaparte che ne resta colpito non tanto per le bellezze naturalistiche quanto più per la posizione strategica e prestigiosa che poteva dare importante controllo militare. L’isola è stata difesa strenuamente da Domenico Millelire che comandando la flotta Sarda ha saputo respingere gli attacchi dell’invasore.

Oggi l’isola conta circa 10.000 abitanti ed è una delle mete turistiche più apprezzate in Italia per i suoi paesaggi naturalistici, le spiagge paradisiache e per i palazzi del Settecento che diventano un perfetto set fotografico grazie ai colori pastello delle facciate. Non solo le calette della bellissima isola ma anche le altre piccole isole che compongono l’arcipelago meritano di essere scoperte.

Scoprire La Maddalena e l’arcipelago in Yacht

Il modo migliore per visitare e scoprire il territorio è quello di noleggiare una barca così da potersi muovere in modo autonomo, poter raggiungere le calette più tranquille e soprattutto potersi tuffare nelle zone più belle e meno frequentate. L'Arcipelago è posizionato presso la parte Nord dell'Isola conosciuta per le acque color smeraldo. Sia le isole che le numerose spiagge fanno parte del Parco Nazionale istituito nel 1994 per tutelarne la biodiversità. Tra le isole principali da vedere, oltre all'omonima Maddalena troviamo Budelli, Santa Maria, Razzoli e Spargi.

L’Arcipelago è posizionato presso la parte Nord dell’Isola conosciuta per le acque color smeraldo. Sia le isole che le numerose spiagge fanno parte del Parco Nazionale istituito nel 1994 per tutelarne la biodiversità. Tra le isole principali da vedere, oltre all’omonima Maddalena troviamo Budelli, Santa Maria, Razzoli e Spargi.

Tra le spiagge più belle della zona ti consigliamo Cala Nido d’Aquila caratterizzata da una baia con scogli o Cala Inferno che si trova nel punto più a Ovest della Maddalena. Per quanto riguarda invece le calette più suggestive consigliamo di spostarsi verso Caprera dove si possono trovare Cala Napoletana apprezzata per i riflessi che ricordano i Caraibi o Cala Portese che lascia a bocca aperta per la sabbia finissima: qui ancorarsi e vedere il tramonto è estremamente romantico.

Cala Francese è perfetta per un passaggio potendo osservare la cava di granito abbandonata dopo la seconda guerra mondiale. Suggestiva anche Cala Brigantina che attira l'attenzione per la sua struttura lunga e stretta che ricorda quella dei fiordi. Ci sono spiagge e baie estremamente protette dove per tutela ambientale non è consentito sostare.

