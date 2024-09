Olbia festeggia i 100 anni di nonna Hélène, l’omaggio del sindaco

I 100 anni di Hélène Blanrue a Olbia.

La città di Olbia ha celebrato il centesimo compleanno della signora Hélène Blanrue. Il sindaco Settimo Nizzi ha fatto visita alla centenaria, che ha festeggiato il suo traguardo lo scorso 12 settembre.

Nata a Selargius nel 1924, la signora Hélène si trasferì in Francia a soli 11 mesi di età. Cresciuta a Saint Genest-Lerpt, un comune francese a 55 chilometri da Lione e gemellato con Palau, ha vissuto una vita ricca di esperienze e avventure. Recentemente, la signora Hélène è tornata in Italia per stabilirsi ad Olbia, dove risiede la figlia Marie, che ha recentemente concluso la sua carriera lavorativa presso Alisarda, Meridiana e infine Ita Airways.

La visita del sindaco Settimo Nizzi ha portato un momento di gioia e celebrazione per la signora Hélène, che si è mostrata in ottima forma, lucida e solare. Durante l’incontro, Nizzi ha elogiato la centenaria per il suo straordinario traguardo.

La vita della signora Hélène è stata segnata da un percorso internazionale e da legami profondi tra Italia e Francia, unendo le sue radici sarde con la sua lunga esperienza in terra francese. La sua storia è un esempio di resilienza e adattamento, e la comunità di Olbia ha accolto con affetto questa occasione per onorarla. La signora Hélène ha ricevuto numerosi auguri e omaggi durante il giorno speciale, testimoniando l’affetto e il rispetto che ha saputo conquistare nella sua lunga e variegata esistenza.

